Дворічна дівчинка випала з вікна у Києві, поки її батьки спали в стані алкогольного сп’яніння

В одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва дворічна дівчинка випала з вікна Розпочато розслідування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передають Новини України – НСН.

П’яні батьки спали – дворічна дівчинка випала з вікна у Києві

Правоохоронці зазначили, що інформація про нещасний випадок надійшла вчора ввечері, 2 квітня. За словами лікарів дворічна дитина випала із вікна третього поверху.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп’яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.

Дитину з матір’ю шпиталізували – дівчинка не отримала серйозних травм.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьками обов’язків щодо догляду за дитиною. Крім того, інформацію про подію передано до соціальних служб для здійснення контролю за сім’єю.

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