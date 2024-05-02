Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Події

ВІДЕО: У Киргизії вантажівка з морозивом проїхала по дітях під час свята на стадіоні

Автор -
Журналіст
У Киргизії вантажівка з морозивом проїхала по дітях

У Киргизії вантажівка з морозивом проїхала по дітях під час свята на стадіоні. Відео моторошної події оприлюднили у мережі.

Надзвичайна подія сталася у Сузацькому районі, передають Новини України – НСН.

Як повідомляється, в момент аварії всередині вантажівки не було водія, ймовірно, машина просто скотилася з гірки.

Постраждали 29 дітей — 18 із них госпіталізовано, семеро перебувають у реанімації.

У Киргизії вантажівка з морозивом проїхала по дітях: відео

Читайте також: Голова Броварської РДА випив “пляшку горілки” і збив 4-х людей на «зебрі» (відео)

Наш Телеграм

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×