ВІДЕО: У Киргизії вантажівка з морозивом проїхала по дітях під час свята на стадіоні

У Киргизії вантажівка з морозивом проїхала по дітях під час свята на стадіоні. Відео моторошної події оприлюднили у мережі.
Надзвичайна подія сталася у Сузацькому районі, передають Новини України – НСН.
Як повідомляється, в момент аварії всередині вантажівки не було водія, ймовірно, машина просто скотилася з гірки.
Постраждали 29 дітей — 18 із них госпіталізовано, семеро перебувають у реанімації.
У Киргизії вантажівка з морозивом проїхала по дітях: відео
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