Попередньо водій заснув: маршрутка в’їхала у блокпост на Волині – троє постраждалих

Маршрутка в’їхала у блокпост на Волині вранці 9 квітня. Попередньо постраждали троє людей – серед них поліцейський і доброволець.

Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію у Волинській області.

Сьогодні вранці поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост. За кермом автомобіля перебував житель Рівненщини.

Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження.

Попередньо, водій заснув за кермом.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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