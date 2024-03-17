На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка з пасажирами: 4 загиблих, 13 постраждалих. Водій не впорався з керуванням.

На Дніпропетровщині за фактом смертельної ДТП за участі маршрутного автобуса поліція відкрила кримінальне провадження, передає НСН.

Внаслідок перекидання автобуса загинуло чотири пасажири, ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

ДТП сталася 17 березня близько 12:20 на трасі у Новомосковському районі. Попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі «Mercedes Sprinter» не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Зараз слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водія мікроавтобуса затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка з пасажирами: відео із соціальних мереж

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