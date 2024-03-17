Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі на Полтавщині сталася увечері 16 березня. Є загиблий і п’ятеро постраждалих. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП.

Про аварію повідомили у поліції, оприлюднивши фото і відео, передає НСН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 березня близько 19:00 неподалік села Мала Кохнівка Кременчуцького району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, автомобіль «Volvo», під керуванням водія 1997 року народження, допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz», під керуванням водія 1962 року народження.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водії обох автомобілів, пасажирка автомобіля «Mercedes-Benz», 1963 року народження, а також пасажири автомобіля «Volvo» – 17-річна дівчина, 23-річний та 53-річні чоловіки. Усіх постраждалих каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до медичного закладу Кременчука. На жаль, через декілька годин від отриманих травм помер водій автомобіля «Volvo».

За даним фактом слідчим обласного управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі: відео

Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі: є загиблий і 5 постраждалих (фото, відео)

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