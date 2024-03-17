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Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі: є загиблий і 5 постраждалих (фото, відео)

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Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі: є загиблий і 5 постраждалих (фото, відео)

Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі на Полтавщині сталася увечері 16 березня. Є загиблий і п’ятеро постраждалих. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП.

Про аварію повідомили у поліції, оприлюднивши фото і відео, передає НСН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 березня близько 19:00 неподалік села Мала Кохнівка Кременчуцького району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, автомобіль «Volvo», під керуванням водія 1997 року народження, допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz», під керуванням водія 1962 року народження.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водії обох автомобілів, пасажирка автомобіля  «Mercedes-Benz», 1963 року народження, а також пасажири автомобіля «Volvo» – 17-річна дівчина, 23-річний та 53-річні чоловіки. Усіх постраждалих каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до медичного закладу Кременчука. На жаль, через декілька годин від отриманих травм помер водій автомобіля «Volvo».

Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі: є загиблий і 5 постраждалих

За даним фактом слідчим обласного управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі: відео

Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі: є загиблий і 5 постраждалих (фото, відео)Моторошна ДТП у Кременчуцькому районі: є загиблий і 5 постраждалих (фото, відео)

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