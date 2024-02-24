Пасажири маршрутки випали під колеса автопоїзда: моторошна ДТП на Львівщині

Моторошна ДТП на Львівщині сталася увечері 23 лютого. Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію.

Внаслідок аварії – двоє загиблих та п’ятеро травмованих. Поліцейські розслідують моторошну ДТП на Львівщині.

Відкрито кримінальне провадження, водію-винуватцю аварії загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 лютого близько 20.00 на автодорозі «Київ-Чоп» у межах села Старий Яричів, Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса «БАЗ», 65-річний житель міста Кам’янка-Бузька, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі легковому автомобілю «Пежо», яким керував мешканець одного з сіл Львівського району віком 21 рік. Відбулось зіткнення, внаслідок якого автобус по інерції виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет.

Під час цього з автобуса випали двоє пасажирок – обидві мешканки Львівського району віком 43 та 47 років, які потрапили під колеса автопоїзда «Рено Магнум» під керуванням мешканця Житомирської області віком 56 років. Автопоїзд їхав назустріч легковику «Пежо», який зіткнувся з автобусом.

Моторошна ДТП на Львівщині

Внаслідок ДТП двоє жінок, на яких наїхав автопоїзд, від отриманих травм померли на місці події. Тілесні ушкодження отимали водій «Пежо» та п’ятеро пасажирок автобуса «БАЗ» – усі мешканки Львівщини віком від 27 до 66 років.

За фактом слідчі відділу розслудування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Також правоохоронці встановили, що рішенням суду у 2023 році водій автобуса «БАЗ» позбавлений права керувати транспортними засобами. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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