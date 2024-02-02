1 загиблий і 8 травмованих внаслідок жахливої автотрощі під Самбором на Львівщині. Про ДТП повідомляють у поліції, передає НСН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 лютого, близько 17.00, на автодорозі «Львів-Ужгород» поблизу села Луки Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Opel Vivaro», 63-річний мешканець Самбора, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем «Mitsubishi L 200», яким керував 24-річний житель Хмельницької області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій «Opel Vivaro», незважаючи на зусилля медиків, помер у реанімації. Три пасажири мікроавтобуса: 60-річна жінка та двоє 64-річних чоловіків – усі з Самбора, а також водій і четверо пасажирів «Mitsubishi L 200», чоловіки віком 22, 24, 31 і 40 років – усі з Хмельницької області – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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