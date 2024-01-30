У Львові автівка влетіла під потяг, повідомляє поліція, передає НСН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 січня, близько 22.40, на вулиці Навроцького у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «КІА Rio», 65-річний львів’янин, здійснив зіткнення з локомотивом, не надавши йому перевагу в русі на нерегульованому залізничному переїзді.

Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 64-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

У Львові автівка влетіла під потяг: фото

За фактом слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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