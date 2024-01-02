У Львові в ДТП зі швидкою шестеро постраждалих, повідомляє поліція, передає НСН.

У Львові внаслідок зіткнення «швидкої» та легковика травмовані шестеро людей – правоохоронці встановлюють обставини події

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 січня, близько 17.30, на вулиці Кульпарківській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення карети швидкої допомоги марки «Citroen Jumper», яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, під керуванням 60-річного жителя Дрогобича, та автомобіля «Skoda Осtavia», яким керувала 28-річна львів’янка.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водії обох транспортних засобів, лікар «швидкої» – 51-річна жителька Дрогобича, фельдшер карети швидкої допомоги – 48-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, пацієнтка – 84-річна жителька Дрогобича та пасажир «швидкої» – 50-річний мешканець Дрогобича.

За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

У Львові в ДТП зі швидкою шестеро постраждалих: фото

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