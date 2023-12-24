У Львові стався вибух газу у приватному будинку – є загиблі і поранені діти (фото)

У привітному будинку у Львові стався вибух газу, унаслідок чого є руйнування опорних стін. Відомо про трьох загиблих.
Поліція розслідує обставини події. Розпочато кримінальне провадження.
Про це НСН інформує з посиланням на ДСНС України.
Як встановили правоохоронці, вибух газу стався в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.
Під час розбору завалів виявили тіла 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років.
Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали поранення, їх доставили до медичних закладів.
У Львові стався вибух газу у приватному будинку. Фото
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