Під ногами тріскався лід, дитина кликала на допомогу: на Львівщині врятували 12-річну дівчинку

На Львівщині врятували 12-річну дівчинку яка опинилася посеред озера на кризі, яка почала тріскатися під її ногами. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Рятувальники розповідають, що в смт. Шкло Яворівського району на території місцевого озера на кризі опинилася дитина, яка кликала на допомогу.

12-річна дівчинка під час прогулянки вирішила вийти на замерзлу водойму, проте, повертаючись до берега помітила, що під ногами ламається тонка крига. Дитина знаходилась на відстані 10 м від берега.

Рятувальники на човні підплили якомога ближче до дівчинки, після чого підтягнули її рятувальною мотузкою і вже на човні доправили до берега.

Перебування на кризі нині вкрай небезпечне через нестійкі температури. Розповідайте дітям про небезпеку подібних прогулянок! – закликають рятувальники

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