Російський політик удочерив викрадену з України дівчинку і змінив їй ім’я – ЗМІ

Глава російської партії «справедливая россия» Сергій Миронов удочерив викрадену з України дівчинку.

Лідер партії рф «справедливая россия» Сергій Миронов та його дружина Інна Варламова удочерили вивезену з України 10-місячну дівчинку Маргариту Прокопенко. Дівчинка перебувала у дитячому будинку у Херсоні під час окупації міста. Звідти її вивезли до росії та таємно змінили ім’я та громадянство: так вона стала росіянкою Мариною Мироновою.

Як передає НСН, про це дізналося російське інтернет-видання «Важные истории».

«Це перший документально доведений випадок усиновлення української дитини російським політиком такого рангу. За словами опитаних нами юристів, з погляду міжнародного права, це може кваліфікуватися як військовий злочин і вважається геноцидом», ідеться у матеріалі видання.

Наприкінці серпня 2022 року дружина Миронова Варламова приїхала до Херсонської області разом із першою заступницею Миронова в держдумі Яною Лантратовою.

Виїхали вони не одні. Місцева окупаційна влада видала на них доручення на вивезення двох дітей — 10-місячної Маргарити Прокопенко та дворічного Іллі Ващенка, розповідало видання Hromadske. До початку повномасштабної війни ці діти жили у Херсонському будинку дитини.

Під час приїзду Варламової та Лантратової Маргарита лікувалася від бронхіту у Херсонській обласній дитячій лікарні, розповіла завідувачка педіатричного відділення лікарні Наталія Лютікова журналістам зі студії документальних фільмів Top Hat/Hayloft Productions.

За її словами, дружина Миронова приїхала до лікарні не сама, а з Тетяною Завальською, яку після окупації Херсона призначили головою місцевого будинку дитини. Лютикова розповіла, що Варламову їй представили як «начальницю у справах дітей із Москви». Жінки оглянули дітей та залишилися задоволені їхнім станом та умовами утримання. Після цього Завальська стала щодня дзвонити та вимагати виписати дітей, каже Лютикова.

«Коли я запитала, чому я маю виписувати хворих дітей, Завальська сказала, що та жінка їх вибрала і повезе до Москви, вже все готово і є квитки», розповіла співробітниця лікарні.

Лікарям вдалося відкласти виписку лише на тиждень.

Наступного дня після виписки Маргариту та Іллю забрали з будинку дитини. Офіційно дітей вивезли до Москви для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації».

Через тиждень після вивезення з України Маргарита та Ілля опинились у Підмосков’ї. Про це свідчить запит, який управління №16 Мінсоцрозвитку Московської області направило до Херсонського будинку дитини на початку вересня 2022 року. Відомство просило надіслати документи, які підтверджують, що Маргарита та Ілля залишилися без піклування батьків.

«В даний час діти знаходяться на території Московської області і визнані такими, що потребують державної підтримки», йдеться в документі.

Для усиновлення дитини в росії слід звернутися із заявою до суду. Ці справи розглядають в особливому порядку. У листопаді 2022 року така справа була розглянута у Подільському міському суді Московської області. Зацікавленою особою по ньому проходила Інна Варламова, а заявником було управління підмосковного Мінсоцрозвитку №16 — те саме, що запитувало інформацію про Маргариту та Іллю з Херсонського будинку дитини.

У розпорядженні журналістів є документи, які вказують: за місяць після рішення суду, у грудні 2022 року, Сергій Миронов та Інна Варламова удочерили вивезену з Херсона Маргариту Прокопенко. Їй було трохи більше року. На прохання усиновлювачів особисті дані дитини можна змінити, що було зроблено: дівчинка стала Мариною Сергіївною Мироновою. Їй поміняли не лише ім’я та батьків, а й місце народження: замість українського Херсона – підмосковний Подольськ.

Знайоме з ситуацією Маргарити та Іллі джерело повідомило журналістам, що біологічна мати Маргарити позбавлена батьківських прав, а батько помер, проте має інших родичів. Доля Іллі до кінця невідома. Видання встановило, що лише через рік після депортації у вересні 2023 року він отримав нове свідоцтво про народження. З нього випливає, що Ілля знаходиться у Московській області.

Юристи, з якими спілкувалось медіа зазначають: якщо депортовану дитину усиновили, родичам чи опікунам в Україні буде вкрай складно її повернути. Усиновлювачі отримують такі ж права, як кровні батьки, і можуть змінити особисті дані дитини, як і сталося з Маргаритою. Скасувати усиновлення можна тільки через суд, при цьому підставами для скасування може бути жорстоке поводження з дитиною, алкоголізм та наркоманія усиновлювачів або відсутність нормальних умов розвитку та виховання дитини. Розшук Міжнародним кримінальним судом за геноцид до цього списку не входить.

«У цих дітей немає батьків, про них ніхто не подбає. І вони вкрали ще й батьківщину. Ніхто у відсутності права цього робити. Адже це не речі, це живі люди, це діти!», каже лікар Херсонської обласної дитячої лікарні Наталія Лютікова.

Нагадаємо, що РНБО нещодавно внесла Інну Варламову до списку санкцій за депортацію дітей. Сліди Варламової в інтернеті ретельно зачищені, а єдина згадка — робота в раді федерації 10 років тому. Вона була помічницею першого заступника глави російської ради федерації — Олександра Торшина. І вже тоді допомагала йому розв’язувати питання з дітьми.

Ще новини України і світу: Депортований підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін повернувся в Україну (фото)