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Депортований підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін повернувся в Україну (фото)

Журналіст
Депортований підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін повернувся в Україну (фото)2
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19 лютого депортований підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін зміг повернутися в Україну. Це сталося у день його народження.

У 2022 році хлопець був депортований до росії з окупованого Маріуполя разом із іншими 30 дітьми.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Телеграм-канал омбудсмана Дмитра Лубінця.

Зазначається, що повернення відбулося за результатами перемовин з російською стороною в межах затвердженого плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Допомагали в цьому Офіс омбудсмана, Катар, ЮНІСЕФ, Посольство України в Білорусі, благодійна організація Orphans Feeding Foundation та українські прикордонники.

Депортований підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін повернувся в Україну (фото)1

Також Лубінець повідомив, що мав комунікацію з уповноваженою з прав людини в рф щодо возз’єднання хлопця із сестрою.

«Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи», наголосив Лубінець.

Депортований підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін повернувся в Україну (фото)

Відзначимо, 19 листопада Єрмохіну виповнилося 18 років. Увечері напередодні хлопець прилетів до Білорусі, де зустрівся із сестрою, своєю законною опікункою. Далі вони попрямували до України.

Раніше депортований підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін звернувся до президента Володимира Зеленського і закликав допомогти повернутися до України.

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