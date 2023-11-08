У росії вручили повістку українському підлітку – подробиці

У росії вручили повістку українському підлітку. До того його примусово вивезли з Маріуполя російські окупанти.

Про це повідомляє НСН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

17-річний Богдан Єрмохін – дитина-сирота. У серпні 2022 року його було внесено до Єдиного реєстру осіб, зокрема дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку з російською агресією.

“На початку війни хлопець перебував на повному державному забезпеченні, оскільки навчався в Маріупольському вищому металургійному професійному училищі та проживав у гуртожитку училища в місті Маріуполь. Під час захоплення міста російські військові перемістили його разом з іншими дітьми до москви. Звідти перевезли до дитячого санаторію “Поляна” в московській області. А в липні 2022 року, попри наявність законного опікуна, його передали під опіку в російську сім’ю”, йдеться в повідомленні.

Хлопця віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після цього хлопець звернувся за допомогою до адвокатки Катерини Бобровської.

Богдану видали російський паспорт і влаштували на навчання. У квітні 2023 року хлопець намагався повернутися в Україну, однак його затримали на кордоні з Білоруссю і повернули назад до прийомної сім’ї.

З вимогою повернути Богдана було направлено 4 офіційні листи. Двічі від віцепрем’єрки Ірини Верещук до Уповноваженого з прав людини в рф. Від НІБ до Голови Бюро Центрального агентства з розшуку МКЧХ і в копії до Голови Центрального агентства з розшуку МКЧХ та Голови делегації МКЧХ в Україні. А також від Мінреінтеграції до Голови делегації МКЧХ в Україні.

Проте хлопець вже отримав повістку про явку до військкомату московської області. 19 листопада Богдану виповниться 18 років і після цього, ймовірно, його відправлять до російської армії.

“Ми з сестрою Богдана надали всі необхідні документи, які підтверджують, що Богдан та його сестра є кровними родичами, а також документи, які підтверджують, що вона є його законним опікуном. Документи мають нотаріальні посвідчення та Апостиль (офіційне свідоцтво, видане урядом, додане до документів, щоб вони були визнані при предʼявленні в іншій країні). Його український внутрішній паспорт та український закордонний паспорт також є в наявності”, розповідає адвокатка хлопця.

Однак у розмові з адвокаткою Богдан повідомив про те, що Марія Львова-Бєлова (Уповноважена при президентові рф з прав дитини) не має наміру повертати його до України.

Зазначається, що батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра.

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