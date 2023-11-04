“Наші діти проклинатимуть нас”: глава МЗС Литви розкритикував ідею “миру” з РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з росією. Про це Габріелюс Ландсбергіс написав на своїй сторінці у соцмережі X, передає НСН.

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За словами Ландсбергіса, для Росії “мирна угода” означає лише “час переозброїтися”. Він наголосив, що світ небезпечно близько до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.

“Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них”, — додав Ландсбергіс.

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