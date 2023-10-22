Що робити українцям, які отримали російську повістку на окупованих територіях – пояснення ЦНС

У Центрі національного спротиву розповіли, як поводитися українцям, які отримали російську повістку на окупованих територіях.

Чоловіки на окупованих територіях почали отримувати повістки до армії рф. Українцям розповіли, що робити у такому випадку і як не потрапити у військо загарбників.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Центр національного спротиву.

“Якщо людині вручили повістку, і вона немає можливості виїхати з окупованих територій на підконтрольну Україну, або ж сховатися, варто скористатися державним українським проектом для здачі в полон “Хочу жить“, йдеться в повідомленні.

Що робити

Для цього необхідно заздалегідь зв’язатися з операторами “гарячої лінії” чи зареєструватися у проєкті через чат-бот, запастися засобом зв’язку і за сприятливої нагоди на лінії фронту домовитися про добровільну та безпечну здачу в полон самому або ж усім підрозділом.

“Головне – знайти спосіб повідомити українським силам оборони та спецслужбам про свої наміри!”, радять у ЦНС.

Для зв’язку через Telegram і WhatsApp:

+380 95 68 86 888;

+380 93 68 86 888;

+380 97 68 86 688.

Для дзвінків:

+380 44 35 08 917;

688 (тільки з українських номерів).

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях України

Російські окупанти посилюють мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, і в Херсонській області, хоча гауляйтери заявляли, що жодної мобілізації не проводитиметься.

На окупованих територіях вже почали роздавати повістки працівникам шкіл. Зокрема, такі випадки зафіксовані на захопленій частині Запорізької області, повідомив 14 жовтня Центр національного спротиву. За даними підпілля, в одній зі шкіл повістки вчителям роздала особисто директорка, яку призначила окупаційна адміністрація.

Крім того, на Луганщині російські окупанти збираються забрати до своєї армії неповнолітніх.

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