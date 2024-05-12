Меморіал: вбиті росією. Олександр Кот, 25 років, Харків, квітень

Вбиті росією. Олександр Кот був залізничником. У нього залишилися дружина, син, батьки та брат.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Кот

Життя Олександра Кота обірвав російський удар по Харкову 30 квітня 2024 року. Того дня ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури в Київському та Холодногірському районах міста. Один із вибухів пролунав біля Олександра. Він отримав численні уламкові поранення, несумісні з життям.

Олександр був родом із селища Прудянка, що в Дергачівській громаді Харківської області. 4 травня йому мало б виповнитися 26.

Він закінчив Харківський державний автотранспортний коледж. У серпні 2017-го розпочав трудову діяльність у ТОВ «Елефант-М». У листопаді 2021-го влаштувався на роботу на залізницю. Прагнув продовжити родинну династію залізничників. Обіймав посаду монтера колії Харківської дистанції колії, де також працюють його батько та брат. Саме тато прищепив Олександрові любов до залізниці.

«Він був веселим, життєрадісним, захоплювався спортом. Разом із братом відвідував секції боїв без правил. Завжди брав участь у спортивних заходах, які проводили серед працівників дистанції. Олександр був чудовим гравцем у футбол і волейбол», – сказав голова первинної профспілкової організації Харківської дистанції колії Олександр Чурсін

В Олександра залишилися дружина, син, батьки та брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/