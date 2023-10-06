Зрадниця України Більченко «засвітилася» на окупованій Херсонщині. Про це пише видання СтопКор, передає НСН.

Євгенія Більченко, колишня викладачка столичного педуніверситету імені Драгоманова, повернулася до окупованої України після обвинувачень у створенні агентурної мережі ворога.

Зрадниця України Більченко повернулася, але на окуповану територію

Виклавши фото в соціальних мережах, колишня викладачка викрила місце свого перебування, повідомляє інформаційна агенція Херсону Кавун.сіті.

Після повернення до України Більченко здійснила “гуманітарну місію”, як вона це називає, на Херсонщині. Крім того, задниця активно пише вірші, у яких висловлює свої погляди на події в Україні.

Хто така Євгенія Більченко

Євгенія Більченко народилася в Україні. Відома своєю україномовною поезією та активною участю в культурному житті країни. Вона виступала на літературних заходах і навіть мала свою літературно-поетичну студію для початківців.

Євгенія Більченко отримала визнання завдяки віршам, які відзначалися глибоким патріотизмом. Вона навіть засвітилася на сцені під час Революції Гідності з віршем “Хто я?”. Проте пізніше виступила проти Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” і назвала його “звичайним фашизмом”. Вона була звинувачена в поширенні антиукраїнських висловлювань та створенні фейків.

За даними слідства, Більченко вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військових у Києві та Київській області. Іншими словами, вона була зв’язана з російськими силовими структурами та допомагала їм у зборі інформації.

За попередніми даними, вона перебувала на території росії з лютого 2022 року. Більченко отримала російський паспорт замість ненависного українського. Також у Росії вона вийшла заміж. Її обранцем став поет Аркадій Вєсєлов. Церемонія одруження відбулася в Санкт-Петербурзі, де пара жила.

Трохи згодом Більченко почала скаржитися в соціальних мережах, що таких кар’єрних висот, як у толерантному Києві, їй не вдалось досягнути. Минулого року Більченко поскаржилась, що має проблеми зі здоров’ям — підозра на рак. При цьому, за російським законодавством, вона не може лікуватися у державних лікарнях та користуватися стаціонаром. Вона продовжувала бути безробітною — у Пітері їй пропонували винятково роботу двірника.

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