В одному з окупованих сіл Херсонської області пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських військових. Вона переховувала їх від окупантів протягом місяця і трьох тижнів у підвалі свого будинку. Про це повідомляє Главком, предає НСН.

Переховувала в підвалі: пенсіонерка на окупованій Херсонщині врятувала 3-х бійців ЗСУ

За словами жінки, вона переховувала поранених військових у підвалі свого будинку. Софія зізнається, що їй було дуже страшно, але вона допомагала хлопцям. Окупанти ходили вулицями від будинку до будинку, питали, чи немає чужих. Навідувалися і до її оселі та навіть вистрелили їй у вікно.

Коли російські окупанти наголосили, що зупиняться в її будинку, відважна пенсіонерка одного за одним вивозила поранених солдатів до Білозерки. Одного з них видавала за свого сина, свідоцтво про народження якого у неї було.

Тут ще певний час їх переховували, поки 11 листопада 2022 року цей населений пункт не визволили ЗСУ.

Тепер, за словами жінки, всі троє продовжують служити в Силах оборони України.

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