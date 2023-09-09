Українцям у Німеччині збільшать допомогу: скільки платитимуть щомісяця

У Німеччині збільшать допомогу соціально незахищеним слоям населення з 1 січня 2024 року. Виплати також підвищать і для українських біженців

Про це повідомляє видання tagesschau.de, інформує НСН.

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу по безробіттю Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і немає роботи. Допомога Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн осіб. Ці виплати поширюються і на українських біженців.

З початку 2024 року розмір допомоги зросте. Зокрема, нові суми виплат будуть такі:

батьки-одиначки або самотні дорослі – 563 євро (зараз 502 євро);

діти віком до 6 років – 357 євро (зараз 318 євро);

діти віком 7-14 років – 390 євро (зараз 348 євро);

діти 15-18 років – 471 євро (зараз 420 євро);

При нарахуванні допомоги враховуються витрати на житло, доходи та активи вище за певний поріг.

Українцям у Німеччині збільшать допомогу

Україні потрібно повернути біженців

У ЄС перебуває 4,8 млн українських біженців, йдеться у даних Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Найбільше – у Польщі (1,5 млн осіб), 881,4 тис. – у Німеччині, 485,1 тис. осіб – у Чехії. У цих даних немає інформації про українських біженців у Молдові, Грузії, США, Канаді, а також у Росії. РФ примусово вивозила українців на свою територію, викрала 19,5 тис дітей, депортувала сотні тисяч осіб дорослого населення (з окупованих територій).

Дані опитування Rakuten Viber показують, що 69% українців після початку повномасштабної війни не залишали країну. 15% виїжджали, але вже повернулися додому. 16% – покинули свої будинки і досі не повернулися.

“Лише 1% точно планують залишити Україну цього року, хоча конкретних планів ще немає. Дуже мало українців мають намір емігрувати”, – коментує результати опитування президент KSE Тимофій Мілованов. “Основними чинниками для українців, які планують повернутися в Україну, є можливість возз’єднання з сім’єю, членство України в ЄС та НАТО, підвищення рівня оплати та покращення умов праці, реформи системи охорони здоров’я та судової системи, а також допомога держави у відновленні чи поверненні втраченої чи пошкодженої”. житла”, – розповідають на платформі EWL.

Ще новини України: 3,3 млн українських біженців можуть не повернутися додому – як це вплине на країну