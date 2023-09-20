Таїсія Повалій, співачка українського походження, яка стала рупором Кремля, пробила чергове дно та виступила на концерті “Пісні русского міра”.

Цинізму ситуації додає той факт, що співала запроданка українську народну пісню “Ти ж мене підманула”, для чого навіть згадала рідну мову.

Відео з виступу зрадниці поширили її фан-акаунти у Instagram. Відомо, що проходило пропагандистське шоу, організоване Z-патріотами, на сцені Кремля, передає НСН з посиланням на Обозреватель.

Концерт вийде в ефір на російських каналах 4 листопада цього року. Це вже традиційна програма пропагандистів у так званий “День народної єдності” та “День військової слави Росії”.

Повалій не гидує виступати на подібних шабашах з українськими піснями, чим просуває в маси наратив про “братні народи”.

“Ти ж мене підманула” Повалій співала в компанії Кубанського козачого хору. Поки вони цинічно танцювали під українську народну пісню у Кремлі, на екранах показували жовті соняшники.

А нещодавно Повалій засвітилася в окупованому Луганську. Там зрадниця розважала загарбників, які власноруч вбивають її співгромадян, на церемонії відкриття меморіального комплексу “Гостра Могила”.

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