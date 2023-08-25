Танцювали на могилах загиблого батька та інших військових у Києві поліція затримала 2 сестер (фото, відео)

У Києві дві сестри танцювали на могилах полеглих військових, зокрема, і свого батька. Свої «розваги» знімали на відео та виклали в соцмережі. Менш ніж за годину їх затримали правоохоронці.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Києва.

Дві сестри у мережі оприлюднили відео з танцями на Лісовому кладовищі у Києві біля поховань військових. Після обурення громадян вони вибачилися та розповіли, що прийшли навідати могилу свого батька – бійця 95-ої бригади, який загинув під Ізюмом.

Танці на кладовищі. Відео

За даними ТСН, обидві сестри є повнолітніми – 1997 та 2000 років народження.

“Вчора, близько 18:00 години, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ. Для відпрацювання інформації одразу залучились оперативники управління карного розшуку поліції Києва та аналітики столичного главку”, повідомили в поліції.

Правоохоронці Києва передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш ніж за годину патрульні затримали дівчат біля станції метро “Золоті Ворта” та доправили до відділку.

“Як стало відомо, двоє сестер прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином “вшанувати” пам’ять загиблих захисників України”, зазначили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою і зараз вирішують питання щодо повідомлення порушницям про підозру. Дівчатам загрожує від трьох до п’яти років обмеження волі або ув’язнення.

Танцювали на могилах, а потім вибачилися

Порушниці згодом виклали в Instagram свої вибачення.

“Я і моя сестра приносимо вибачення. Ми вшановуємо кожного полеглого за нашу батьківщину. Сьогодні ми навідувалися на могилу свого полеглого батька, що загинув під Ізюмом. На жаль, було не дуже коректно виставляти відео такого характеру, хоча ми не мали на думці очорнити ім’я героїв”, йдеться в повідомленні однієї з порушниць.

“Наша поведінка була пов’язана з тим, що ми розуміємо відношення свого загиблого батька до культури поховання, тому не вбачали нічого поганого, але зараз шкодуємо…”, додали дівчата.

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