За годину до смерті: оприлюднено відео дівчат, яких вчора вбила ракета у Запоріжжі

Оприлюднено відео дівчат, яких вчора вбила ракета у Запоріжжі. На ньому юні українки співають. Повідомляється, що знято воно було за годину до їх смерті… Про це пише місцеве видання Перший Запорізький, передає НСН.

Нагадаємо, увечері 9 серпня військові російської терористичної армії завдали удар ракетою, попередньо, Х-35 по Шевченківському району Запоріжжя. Внаслідок російської агресії на місці загинули 19-річна дівчина та 43-річний чоловік. Сьогодні вранці стало відомо, що у лікарні померла 21-річна постраждала.

Також сталі відомі імена загиблих дівчат. Це Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. Дівчата були талановитими співачками, часто виступали й співали для людей на вулицях Запоріжжя, Дніпра й Києва.

Про них розповіла у Фейсбуці Вікторія Книш.

«Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і водночас частинку душі кожного з нас», — написала Вікторія

Загиблих згадують як натхненних та усміхнених дівчаток. Спочатку у них були сольні виступи в групі «Діамант». Потім вони почали грати спільно, утворили дует «Similar girls» і стали учасниками «cover band Gems».

«Дівчата вірили в яскраве та мирне життя під українським прапором. Вірили в перемогу, наближали її своїми власними силами. Тому зараз ми повинні зробити це за них. Нехай їхні душі покояться з миром. Ми пам’ятатимемо Вас. Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим», — каже Вікторія

Юні співачки під час своїх виступів збирали кошти для ЗСУ. За даними 23 окремої бригади ОГП Хортиця НГУ, дівчата є доньками військовослужбовців, які захищають Запорізький напрямок.

За годину до вчорашньої ракетної атаки дівчата теж виступали. Їхній виступ зняв на відео волонтер…

За годину до смерті: останнє відео дівчат, яких вчора вбила ракета у Запоріжжі

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