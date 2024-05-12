12 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

12 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 12 травня. День матері в Україні та Міжнародний день матері. Міжнародний день медичних сестер. Православні вшановують пам’ять святого Єпіфанія. А також у православних вірян Антипасха – перша неділя після Великодня, Фомина неділя. Залишилося 233 дні до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 809 день повномасштабної війни в Україні.

12 травня – яке сьогодні церковне свято

12 травня в церковному календарі – день пам’яті святого Єпіфанія. Він був палестинським монахом, а також єпископом у місті Саламін, що в Кіпрі. Єпіфанія вважають одним з ранніх Отців Церкви. Найбільше він прославився тим, що викривав єресь. А головним вченням вважав письмена Орігена. Погляди Єпіфанія склалися під впливом аскетів Єгипту та Палестини, які боролися з аріанством.

12 травня у світі

Міжнародний день матері

Міжнародний день матері – це день, присвячений вшануванню матерів та бабусь або жінок, що замінювали їх. Щороку відзначається у другу неділю травня.

Міжнародний день здоров’я рослин

Міжнародний день здоров’я рослин відзначається щорічно 12 травня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров’я рослин для продовольчої безпеки, здоров’я людини та навколишнього середовища. Здоров’я рослин є основою розвитку сільського господарства та має важливе значення для забезпечення того, щоб посіви були здоровими та продуктивними, щоб природні екосистеми функціонували належним чином і щоб люди мали доступ до безпечної та поживної їжі. Цей день також є нагодою відзначити зусилля фахівців із охорони здоров’я рослин, які працюють над запобіганням поширенню шкідників і хвороб рослин.

Важливо усвідомлювати, що наше здоров’я та здоров’я нашої планети залежать від здоров’я рослин. Рослини складають 80% їжі, яку ми споживаємо, і забезпечують 98% кисню, яким ми дихаємо.

Міжнародний день медичних сестер

Щороку 12 травня, в день, коли народилася Флоренс Найтінгейл, яку вважають засновницею сестринської справи, відзначається Міжнародний день медичних сестер.

Всесвітній день комунікацій

Всесвітній день комунікацій — це щорічне свято, яке відзначається в католицькій церкві в неділю перед П’ятидесятницею. Заснований Папою Павлом VI у 1967 році, цей день має на меті підкреслити важливість спілкування для сприяння порозумінню, діалогу та єдності між окремими людьми та спільнотами.

А також:

Міжнародний день обізнаності про міалгічний енцефаломієліт.

День екологічної освіти.

Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію.

Міжнародний день поширення інформації про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання.

Всесвітній день меланоми.

Іменини 12 травня

Герман, Денис, Іван, Петро, ​​Федір, Євдокія, Семен, Пилип.

Талісманом людини, народженої 12 травня є циркон. Яскраве напівдорогоцінне каміння. З давніх часів вірили, що циркон є символом влади. Камінь часто носили мудреці.

Традиції, заборони, прикмети 12 травня

Свято Антипасхи – це продовження Великодня, повторення великодньої урочистості в найближчий недільний день. Антипасха є своєрідним відданням Христового Воскресіння, хоча за церковними канонами Великдень відзначають 40 днів – до Вознесіння Христового. Увесь цей час віряни вітають одне одного: “Христос Воскрес!”, і відповідають – “Воістину Воскрес!”

У Світлу суботу заборонена важка фізична робота – акцент потрібно зробити на відпочинку і спілкуванні з рідними. Також цього дня не заведено відвідувати кладовища і поминати покійних. Не можна сваритися, створювати конфлікти, лаятися і сумувати.

Народні прикмети не радять цього дня братися за нові справи, якщо не завершили старі – успіху ніде не буде. Незаміжнім дівчатам не можна підмітати підлогу і виносити сміття – можна вимести наречених. Також цього дня намагаються не грати весілля, інакше союз буде неміцним, і побоюються перераховувати гроші – це до безгрошів’я.

Цього дня добре піти на службу до церкви. Часто після служби віряни йдуть на цвинтар, щоб пом’янути померлих, помолитися за їхній упокій, тому цей день також називають Проводи. Із собою беруть паски та крашанки, солодощі й роздають їх там як милостиню. Це насправді не церковна традиція, але вона закріпилася в багатьох регіонах України. Згідно з церковними канонами день поминання померлих – це Радониця, яка цього року буде у вівторок, 14 травня.

Антипасха – це також перший день після Великого посту, коли може звершуватися таїнство вінчання, тож від цього дня за старих часів розпочинався сезон весіль і сватань, а саме свято має назву Червона гірка. Навіть склалося прислів’я: “Хто на Красну гірку одружиться, той довіку не розлучиться”.

Також у народі цього дня заведено накривати святковий стіл, а на обід запрошують родичів, це вважається доброю прикметою.

Що не можна робити 12 травня

Заборонено приносити додому квіти білого латаття.

Не можна взагалі зрізати листя та квіти латаття.

Краще не ходити цього дня у гості.

На Антипасху не можна лаятися і скандалити.

Традиційно цього дня відкладають важку роботу, і, за можливості, не займаються рукоділлям і прибиранням.

Не можна у Фомину неділю відмовляти в допомозі тим, хто її потребує – будь-яка добра справа буде винагороджена згори, а відмова може накликати низку невдач.

На цвинтарі не слід залишати на могилах їжу, і, тим паче, алкоголь – усе, що принесли, потрібно роздати іншим. Також священники закликають не нести на цвинтар штучні квіти – візьміть живі.

Народні прикмети не радять у Фомину неділю надовго залишатися на самоті – удача відвернеться.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

12 травня практикувався такий звичай: якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то “здоров’я додасться на цілий рік”. Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.

Крім того:

світанок червоного відтінку — літо буде посушливим;

на горобині багато квітів — буде хороший урожай ягід;

похмурий ранок — буде літо дощовим;

ясна зоря вранці — літо буде спекотним;

хрущів багато — чекайте на засуху.

12 травня в історії

Визначні події

996 — у Києві освячена перша в Київській Русі кам’яна церква Десятинна

1311 — Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів

1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — «Гроно».

1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).

1949 — СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.

1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.

1965 — радянська автоматична міжпланетна станція «Луна-5», запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.

2004 — в англіканській церкві введено посаду вебсвященика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.

2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2007», поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Народилися 12 травня

1865 — Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині

1907 — Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, власниця чотирьох «Оскарів»

1936 — Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.

1936 — Юлія Пашковська, українська естрадна співачка та акторка.

1948 — Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith)

1982 — Віталій Доніка, український хокеїст.

1994 — Юрій Семенюк, український волейболіст.

Померли 12 травня

1940 — Олександр (Петровський), архієпископ Харківський.

1994 — Ерік Еріксон, американський психоаналітик і психолог.

2001 — Перрі Комо, американський співак і телезірка 1940—1950-х, лауреат премії «Греммі».

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