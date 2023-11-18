Росіяни шантажують пенсіонерів на окупованих територіях: як саме

Російські окупаційні адміністрації пропонують українським пенсіонерам “соціальну допомогу” у розмірі 10 тисяч рублів (приблизно 3993 грн), але є один нюанс. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Росіяни шантажують пенсіонерів на окупованих територіях

Як повідомляє Центр нацспротиву, для цього українцям потрібно переоформити пенсію відповідно до російських норм і в першу чергу – отримати паспорт країни-агресорки.

Однак за даними ЦНС, загарбники вже 2−3 місяці не виплачують українцям в окупації “соціальних виплат” по догляду за дитиною. Як зазначається, подібні заходити здійснюються РФ, аби “упокорити” населення, створивши повну його залежність від окупаційних адміністрацій та виплат від Кремля.

Центр національного спротиву закликав громадян зберегти документи, які посвідчують особу громадянина України та її майнові права. У ЦНС просять у жодному разі не віддавати оригінали документів в створені окупантами установи, оскільки вони знадобляться для підтвердження статусу громадянина України та усіх права власності після звільнення територій.

У разі необхідності рекомендується використовувати копії документів, аргументуючи це втратою оригіналів унаслідок бойових дій чи стихійного лиха.

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