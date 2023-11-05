В аеропорту Гамбурга озброєний чоловік тримає в заручниках 4-річну дівчинку – що відомо

В аеропорту Гамбурга чоловік виїхав на автомобілі на злітну смугу, він тримає у заручниках 4-річну дівчинку.

Із вечора суботи, 4 листопада, в триває операція зі звільнення дитини, яку утримує озброєний чоловік – імовірно, її батько.

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Європейську правду“, яка посилається на Bild.

Інцидент почався після 20:00 за німецьким часом, коли біля терміналу 1 Гамбурзького аеропорту з’явилось авто без номерного знака. Його водій прорвався на машині до злітної смуги, зупинившись біля пасажирського літака Turkish Airlines.

Водієм виявився 35-річний чоловік із Нижньої Саксонії, із яким в авто перебуває 4-річна дівчинка. За попередніми даними, це його донька – незадовго до інциденту в аеропорту його дружина заявила поліції, що той забрав її дитину.

За даними Bild, чоловік хоче забрати доньку із собою до Туреччини на літаку, але дружина не дала на це дозволу, тому він і влаштував інцидент в аеропорту.

У нього при собі є вогнепальна зброя, з якої він міг кілька разів вистрілити. Крім того, чоловік кидав два коктейлі Молотова з автомобіля, нібито намагаючись підпалити літак, але безуспішно.

Аеропорт Гамбурга ввечері в суботу евакуював усіх 3200 пасажирів і працівників, а також оголосив про призупинення роботи щонайменше протягом неділі.

Станом на 06:00 переговори поліції з чоловіком тривали.

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