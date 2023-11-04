В одному з готелів у Києві виник конфлікт між постояльцями, під час якого сталася стрілянина. Один чоловік отримав поранення

В одному з готелів у Печерському районі столиці 4 листопада сталася стрілянина з травматичної зброї через конфлікт між постояльцями. Поліція розпочала досудове розслідування, ймовірного стрільця затримали.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, передає НСН.

У Києві конфлікт між мешканцями готелю закінчився стріляниною – є поранений

Правоохоронці встановили, що між мешканцями готелю на вулиці Еспланадній розпочався конфлікт. Інцидент трапився на першому поверсі готелю між компанією людей та невідомим.

Під час словесного конфлікту фігурант дістав зброю і вистрілив в одного з чоловіків, унаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу. Після цього зловмисник відразу втік із місця події на автомобілі.

У столиці вводили спеціальну поліційну операцію і всі наряди поліції були орієнтовані на розшук автомобіля зі стрільцем.

Протягом години правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Михайла Бойчука. У поліції уточнили, що ним виявився уродженець Одещини, 1990 року народження.

Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину — травматичний пістолет. Наразі поліція готується повідомити фігурантові про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). За це загрожує до 7 років ув’язнення.

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