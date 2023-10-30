Понад 20 людей постраждало через антисемітський бунт в аеропорту Дагестану у Росії. Раніше натовп прийшов до летовища, щоб шукати євреїв у літаку, який прибув з Ізраїлю.

Як інформує НСН, про це повідомляє МОЗ Дагестану.

З них 10 було госпіталізовано, двоє перебувають у важкому стані.

Ще понад 10 людей з легкими травмами звернулися по медичну допомогу амбулаторно, додало відомство.

Борт Дубай-Махачкала відбуксирували, пасажирів розмістили у готелі.

В аеропорту Махачкали натовп росіян шукає громадян Ізраїлю, вриваючись у кожне приміщення pic.twitter.com/uOA5NWfOPp — hromadske (@HromadskeUA) October 29, 2023

Як повідомляють росЗМІ, Росавіація у зв’язку зі стабілізацією ситуації в аеропорту Махачкали скоротила період тимчасового закриття для прийому літаків на 6 днів, до 31 жовтня.

Також глава регіону Меліков заявив, що двоє поліцейських постраждали під час заворушень в аеропорту Махачкали.

Антисемітський бунт в аеропорту Дагестану – що відомо

Як писав російський Telegram-канал Baza, у Махачкалі ввечері 29 жовтня приземлився борт з Ізраїлю. Біля аеропорту зібрався натовп місцевих жителів, які вимагали вигнати євреїв із регіону.

Пізніше в мережі з’явилося відео, як натовп перевіряє паспорти у пасажирів в машинах, що виїжджають з аеропорту, у пошуках людей, які прилетіли з Ізраїлю. Згодом ці люди прорвалися до аеропорту та оточили літак. До летовища прибули й місцеві силовики.

У зв’язку з цими подіями, аеропорт тимчасово закрили. У Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що відкрито справу за статтею про організацію масових заворушень, а всі учасники інциденту «будуть затримані та притягнуті до відповідальності».

На сутички відреагував і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що це — частина масово поширеної в Росії культури ненависті.

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