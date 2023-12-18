У Львові водій автобуса на смерть збив прокурора (фото)

У Львові внаслідок наїзду маршрутного автобуса поблизу залізничного вокзалу загинув 35-річний прокурор. Як повідомляє поліція Львівської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 17 грудня, близько 21:30, на площі Двірцевій у Львові, передає НСН.

У Львові водій автобуса на смерть збив прокурора

“За попередніми даними правоохоронців, водій автобуса “Electron”, 43-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 35-річного жителя Львова. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер на місці події”, – йдеться у повідомленні.

Водій автобуса затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Через порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Водію загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У поліції додали, що правоохоронці встановлюють обставини події.

У Львівській обласній прокуратурі назвали ім’я загиблого прокурора – це Святослав Проць.

Він обіймав посаду заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури.

Проць пропрацював в органах прокуратури 11 років. Без чоловіка та батька залишилась дружина та маленька донечка.

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