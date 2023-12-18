Ворог атакує майже на всіх напрямках: що відбувається на фронті 18 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот шістдесят третю добу. Про ситуацію на фронті 18 грудня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні:

У ніч на 18 грудня 2023 року російські окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Загальна ситуація на фронті 18 грудня

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Терни, Званівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області; Кринки, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Тут українські воїни відбили 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 – південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 4 атаки противника.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних дій не проводили.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1090 російських окупантів, 44 танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 347160 (+1090) осіб,

танків ‒ 5783 (+44) од,

бойових броньованих машин ‒ 10752 (+60) од,

артилерійських систем – 8175 (+38) од,

РСЗВ – 926 (+3) од,

засоби ППО ‒ 610 (+1) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),

крилаті ракети ‒ 1610 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1198 (+4)

Дані уточнюються

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