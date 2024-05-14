На Харківщині один загиблий і 13 поранених за добу – ворог нещадно обстрілює область (фото, відео)

На Харківщині один загиблий і 13 поранених за добу. Ворог нещадно гатить по цивільним населеним пунктам, вбиваючи мирних мешканців і нищачи їх майно.

Про наслідки ворожих атак розповіли у Харківській ОВА, передають Новини України – НСН.

Так, сьогодні, 14 травня о 6:30 окупанти завдали удару по Київському району Харкова. Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Постраждали 4 людини: чоловік 52 роки та три жінки 66, 56 та 38 років.

Вчора артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини.

О 16:30 с. Коротич Харківський район. Здійснено ворожий ракетний обстріл Х-59. Влучання у приміщення підприємства, де дістали поранення 4 чоловіків та загинув 1 чоловік.

14:26 с. Липці, Харківській район. Внаслідок обстрілу отримала поранення 70-річна жінка.

13 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 4 людини.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 22 атак напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка.

На Харківському напрямку відбили 13 атак, Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке – Липці.

Наразі 2065 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2989 з Харківського, 67 з Богодухівського та 1902 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйовано 7023 людей.

На Харківщині жертви і руйнування внаслідок ворожих обстрілів: фото, відео

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