Відбили 86 атак, знищили 1250 окупантів: що відбувається на фронті 17 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот шістдесят другу добу. Про ситуацію на фронті 17 грудня, успіхи ЗСУ, нічну повітряну атаку і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 17 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків – тимчасово окуповані Крим та територія Херсонщини), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Загальна ситуація на фронті 17 грудня

Протягом минулої доби відбулось 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 34 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ударні БпЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Бологівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Міньківка, Дружба, Північне, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили 6 атак окупантів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут успішно відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1250 окупантів, 19 танків, 25 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 56 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 346070 (+1250) осіб,

танків ‒ 5739 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од,

артилерійських систем– 8137 (+37) од,

РСЗВ – 923 (+3) од,

засоби ППО ‒ 609 (+4) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),

крилаті ракети ‒ 1610 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1194 (+4)

Дані уточнюються.

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