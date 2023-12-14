Знову шалені втрати у ворога: що відбувається на фронті 14 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот п’ятдесят дев’яту добу. Про ситуацію на фронті 14 грудня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300.

Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Ударними БпЛА «Shahed-136/131» противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – рф. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА.

Основний напрямок удару – Одещина.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.

Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Переважну більшість – в Одеській області.

Загальна ситуація на фронті 14 грудня

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 17 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно – стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно – стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно – стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

Представникам міністерства внутрішніх справ рф, яких російська окупаційна влада поставила на посади в тимчасово окупованій Макіївці, що у Донецькій області, – їхні куратори з москви дозволили захоплювати та переоформляти на себе нерухомість, власники якої виїхали на підконтрольну Україні територію, або затримані російськими окупантами у звинуваченні за сприяння Силам оборони України.

Відомо, що минулого – 2022 року таке житло отримали 18 окупантів, які працюють у мвс ерефії.

Разом з тим окупаційна так звана «влада» виділила 2 адміністративні будинки для розміщення російських підрозділів які тимчасово дислокуються у Макіївці. Також виділено 7 промислових територій для розміщення техніки та особового складу російських загарбників.

У тимчасово окупованих Горлівці, Єнакієві, Харцизьку, Макіївці та Донецьку окупанти посилили заходи контррозвідувального та адміністративного поліцейського режимів. У цих містах у грудні працівники окупаційної так званої «поліції» проводять рейди з перевіркою документів місцевих мешканців. На блокпостах вилучаються усі документи українського зразка для так би мовити «перевірки» на предмет достовірності, а їх власники одразу направляються до відділів окупаційної поліції на допит та процедуру встановлення особи.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1300 окупантів, 10 танків, 22 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 10 ракет, 13 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 342800 (+1300) осіб,

танків ‒ 5692 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 10616 (+22) од,

артилерійських систем – 8088 (+12) од,

РСЗВ – 920 (+1) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33),

крилаті ракети ‒ 1606 (+10),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10675 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 1185 (+9)

Дані уточнюються.

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