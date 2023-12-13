Найважче у Авдіївці і Мар’їнці: що відбувається на фронті 13 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот п’ятдесят восьму добу. Про ситуацію на фронті 13 грудня, успіхи ЗСУ, нічну повітряну атаку і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 13 грудня 2023 року окупанти атакували безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (окупований Крим).

Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».

Рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України.

Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

Загальна ситуація на фронті 13 грудня

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Загалом російські окупанти завдали 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 8 атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та південіше Роботиного Запорізької області. Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 пунктах управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 850 окупантів, 18 танків, 15 бойових броньованих машин, 3 артилерійських систем, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб,

танків ‒ 5682 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,

артилерійських систем – 8076 (+3) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),

крилаті ракети ‒ 1596 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 10662 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 1176 (+6)

Дані уточнюються.

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