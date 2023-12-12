На півдні окупанти формують нові штурмові підрозділи: ситуація на фронті 12 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот п’ятдесят сьому добу. Про ситуацію на фронті 12 грудня, успіхи ЗСУ, нічну повітряну атаку і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Загальна ситуація на фронті 12 грудня

Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямках Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

На півдні окупанти формують нові штурмові підрозділи

Командувач російського окупаційного угруповання військ «Днєпр» генерал Тєплінській видав наказ про формування штурмових підрозділів з числа офіцерського складу. Це такі собі ударні батальйони за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи – це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація.

Загалом генерал Тєплінській, що зараз обіймає посаду командувача російського окупаційного угруповання військ «Днєпр» не користується авторитетом серед військовослужбовців збройних сил ерефії. Зокрема його підлеглі стверджують, що він не дбає про збереження життя свого особового складу.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів, 1 пункту управління та 1 артилерійському засобу противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 800 окупантів, 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 9 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 10 крилатих ракет, 14 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 340650 (+800) осіб,

танків ‒ 5664 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 10579 (+19) од,

артилерійських систем – 8073 (+3) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),

крилаті ракети ‒ 1596 (+10),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 1170 (+2)

Дані уточнюються.

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