Ворог наступає на семи напрямках, втратив 1030 солдат: ситуація на фронті 11 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот п’ятдесят шосту добу. Про ситуацію на фронті 11 грудня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Загальна ситуація на фронті 11 грудня

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Загалом російські окупанти завдали 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області; Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Часів Яр, Торецьк, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямках Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1030 окупантів, 19 танків, 31 бойова броньована машина, 6 артилерійських систем, 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 339850 (+1030) осіб,

танків ‒ 5655 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од,

артилерійських систем – 8070 (+6) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),

крилаті ракети ‒ 1586 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 1168 (+6)

Дані уточнюються.

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