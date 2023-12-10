Відбили 54 атаки на семи напрямках: що відбувається на фронті 10 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот п’ятдесят п’яту добу. Про ситуацію на фронті 10 грудня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 10 грудня

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59, ворожий дрон не досяг своєї цілі.

Також, поточної доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 2 зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 930 окупантів, 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 22 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 338820 (+700) осіб ,

танків ‒ 5636 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 10529 (+10) од,

артилерійських систем – 8064 (+6) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),

крилаті ракети ‒ 1586 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10623 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1162 (+3)

Дані уточнюються.

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