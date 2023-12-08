Відбили більше 80 атак: що відбувається на фронті 8 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот п’ятдесят третю добу. Про ситуацію на фронті 8 грудня, повітряні атаки, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Повітряні атаки сьогодні

Сьогодні ворог здійснив дві повітряні атаки на Україну: вночі і вранці.

У ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської народної республіки.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300.

Напрямок удару “шахедів” – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.

8 грудня 2023 року, близько 06.00 ворог завдав удару із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Усього було задіяно 7 літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.

Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині.

Загальна ситуація на фронті 8 грудня

Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 21 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ворожих дронів.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Курилівка, Кислівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Виїмка, Олександро-Шультине, Торецьк, Південне, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Копані Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по станції радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 990 окупантів, 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,

танків ‒ 5626 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 10508 (+26) од,

артилерійських систем – 8057 (+12) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),

крилаті ракети ‒ 1571 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 1159 (+3)

Дані уточнюються.

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