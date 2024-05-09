Іноді трапляється ситуація, коли людина випадково пошкодила пломбу на лічильнику. Як діяти, якщо зірвали пломбу на лічильнику води

Що робити у такому випадку та чим загрожує ігнорування зірваної пломби розповідають Новини України – НСН з посиланням на TELEGRAF.

У випадку зривання пломби необхідно як можна швидше звернутися до постачальника послуг та написати заяву про факт несанкціонованого зняття пломби. Крім того, потрібно подати заявку на повірку та повторне опломбування лічильника та дочекатися приходу контролера.

Що робити, якщо зірвали пломбу на лічильнику води

У заяві обов’язково повинна бути вказана причина зриву чи пошкодження пломби. При повірці лічильника фахівці визначать, чи було незаконне втручання в роботу вимірювального приладу.

Не рекомендується приховувати факт пошкодження пломбування на лічильниках від представників водоканалу. В майбутньому при виявленні цих обставин в ході перевірки користувачеві буде здійснений перерахунок за нормою з дати останньої фактичної повірки лічильника до моменту, коли буде проведено повторне опломбування.

Штраф за зірвану пломбу може складати до 20 тисяч гривень. Якщо її було зірвано або пошкоджено навмисне, то штраф розраховується, виходячи із середніх значень споживання води. Якщо не повідомити про зрив пломби, розмір штрафу встановлюється, виходячи з десятиразового обсягу

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