Меморіал: вбиті росією. Кирило Зінченко, 5 років, Липці, березень

Вбиті росією. Хлопчик любив гратися з тракторцями. Обожнював малювати. П’ятирічний Кирило Зінченко загинув разом з мамою та бабусею внаслідок ворожої атаки на село Липці на Харківщині.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Кирило Зінченко

Життя пʼятирічного Кирила Зінченко обірвала російська атака на село Липці Харківської області 15 березня 2022 року. В момент обстрілу хлопчик, його мама Яна й бабуся Інна були разом в одній кімнаті. Саме туди і припав удар. Всі троє загинули.

Батько Кирила, Олександр, який перебував у іншій кімнаті, дістав поранення, але вижив.

Кирило Зінченко був родом із Липців. Через хворобу індивідуально займався з викладачами реабілітаційного центру в Харкові. Батьки приділяли йому весь свій вільний час. Хлопчик обожнював гратися, зокрема йому подобалося бавитися з тракторцями. Обожнював малювати.

«Він був дуже добрий, спокійний і водночас веселий. На місці не сидів», – розповів батько Олександр Зінченко

Поховали Кирила у селі Липці.

У нього залишилися тато й дідусь.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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