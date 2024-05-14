Повітряна атака в ніч на 14 травня: під ударом були 8 областей – що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 14 травня. Росіяни запустили по Україні «Шахеди» і одну ракету.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо на цей момент про атаку. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму.

Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Повітряна атака в ніч на 14 травня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками в ніч на 14 травня. Про це повідомляють очільники області.

Пізно ввечері над областю було знищено 4️ ворожих «шахеди».

Їх збили наші оборонці неба у Новомосковському, Кам’янському та Дніпровському районах.

Черкащина

Російські війська вночі атакували Черкаську область ударними безпілотниками, але українські захисники знищили 5 дронів Shahed, без жертв та пошкоджень інфраструктури, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Уночі ворог атакував область ударними БпЛА. Утім наші оборонці дали гідну відсіч. За попередньою інформацією, у результаті бойової роботи мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби загалом знищено 5 “шахедів”, – написав Табурець у Телеграмі

З його слів, минулось без потерпілих і руйнацій об’єктів інфраструктури.

Херсонщина

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині 2 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

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