П’яний водій врізався у бус місії «На щиті»: троє загиблих в ДТП на Львівщині

В ДТП на Львівщині троє загиблих. Тут п’яний водій автомобіля «ВАЗ 2109» врізався у бус місії «На щиті». Про моторошну автотрощу повідомили у поліції, передає НСН. Правоохоронці встановлюють обставини події

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого, близько 04.40, на автодорозі «Тернопіль-Львів» поблизу села Словіта Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2109», 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter 313», яким керував 41-річний львів’янин.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир «ВАЗ 2109», 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Встановлено, що водій «ВАЗ 2109» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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