Смертельна ДТП на Львівщині: авто зіткнулося з електроопорою (фото)

Сьогодні, 10 лютого, внаслідок ДТП на Львівщині загинув водій «БМВ». Правоохоронці встановлюють обставини події

10 лютого сталася смертельна аварія на Львівщині.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Вголос.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько сьомої години ранку на автодорозі «Львів-Шегині» у межах міста Городок.

Попередньо встановлено, що 27-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням автомобілем «БМВ». Транспортний засіб з’їхав з проїзної частини та зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок зіткнення водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

Смертельна ДТП на Львівщині: авто зіткнулося з електроопорою

Як ми розповідали раніше, унаслідок нічного російського обстрілу 10 лютого у Харкові загинула вся родина: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей: семимісячне немовля, 7-річний і 4-річний хлопчики.

За словами керівника ОВА Олега Синєгубова, загоряння сталося після російської атаки через виток палива, який спричинив витік небезпечної речовини по вулиці, де розташований житловий сектор.

Обставини події встановлюються. На місці працюють відповідні служби.

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