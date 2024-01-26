Представники ТЦК прийшли з повістками на засідання міськради на Львівщині. Події відбувалися 25 січня у місті Червоноград. Про це розповів активіст та депутат районної ради Олександр Клімов. Він же оприлюднив відео візиту у Фейсбук, передає НСН.

В Червоноградській міській раді з депутатів формується штурмова група, яка весною має зайти в Крим. Спецоперація буде відбуватися під керівництвом генерал-майора Остапюка. P.S. Сьогодні під час засідання сесії Червоноградської міської ради 25 січня представники ТЦК та СП вручили повістки депутатам – прокоментував подію Клімов

На відео, яке опублікував Клімов, співробітник ТЦК каже, що більша частина депутатів вже приходила у військкомат, а десять людей «категорично не хочуть до нас приходити». Тому військові вирішили самі відвідати обранців. Останніх попередили, що вони можуть відмовитися від вручення повістки, підписавши відповідний акт. Втім, ніхто з присутніх не відмовився.

Я вас дуже запрошую завтра прийти до нас у ТЦК. Будемо всіх раді бачити… Ми втомилися вас шукати. Два роки вас шукаємо, — сказав співробітник ТЦК

У п’ятницю, 26 січня, семеро депутатів мали прийти в ТЦК для проходження військово-лікарської комісії та уточнення даних.

Ми очікували на військових, бо планували вручати посмертну нагороду орден За мужність рідним полеглого героя Андрія Жигайла. Однак під час чергового засідання сесії зайшли працівники ТЦК і взяли слово. Вони мали намір вручити десять повісток, але вручили сім, бо троє депутатів були відсутні… Із врученням повісток це перший візит ТЦК на сесію ради. Наразі в лавах ЗСУ служить секретар Червоноградської міської ради Олександр Грасулов, — заявили в міськраді місцевому виданню LMN

Представники ТЦК прийшли з повістками на засідання міськради на Львівщині: відео

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