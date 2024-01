Два міста на Дніпропетровщині – всеукраїнські лідери за дронами для ЗСУ

Два міста на Дніпропетровщині – всеукраїнські лідери за закупівлею дронів для ЗСУ. Вони займають перші місця у почесному рейтингу, передає НСН з посиланням на проєкт DOZORRO Transparency International Ukraine, який дослідив, хто, за скільки і які дрони торік купував на Prozorro.

Дрони для ЗСУ купують частіше

У 2023 році на Prozorro завершили закупівлі щонайменше 27 тисяч безпілотників на 2,6 млрд грн. Ще на 119 млн грн закупівлі тривали.

Дослідники звертають увагу, що це не вся кількість дронів, яку придбали для військових торік. Міністерство цифрової трансформації, наприклад, централізовано купує безпілотники за бюджетні та спеціально призначені для таких потреб благодійні кошти й передає їх на військові частини. Ці дані за законом не оприлюднюють. Одночасно, військові частини також можуть купувати дрони, і інколи публікують звіти про такі закупівлі на Prozorro — однак інформація про кількість там здебільшого закрита. Тож у відкритому доступі немає інформації про кількість і вартість ударних дронів, лише частково — про дрони подвійного призначення, до яких і належать широковідомі мавіки та аутелі.

Відповідно, найчастіше дрони на Prozorro замовляли громади. Також місцеві ради мали можливість не купувати БПЛА самостійно, а передавати на них гроші військовим частинам: така практика існує, наприклад, у Чернігові, Львові та Києві.

У цілому, кількість придбаних дронів постійно зростала. Якщо в січні-лютому сума закупівель не перевищувала 66 млн грн, то вже навесні мінімум за місяць був 122 млн грн. У червні замовники законтрактували безпілотників на 217 млн грн. А в листопаді сума договорів на них майже сягнула пів мільярда.

У 2023 році сума закупівель дронів на Prozorro була в 12 разів більшою ніж у 2022 — 2,6 млрд грн та 218 млн грн відповідно. А кількість — у 43 рази.

Це свідчить про те, що місцева влада реагує на запит та включається у підтримку оборони.

До речі, Повернись живим на закупівлі для аеророзвідки за рік витратили 464 млн грн. Фонд Сергія Притули на дрони станом на жовтень — 472 млн грн.

Два міста на Дніпропетровщині витратили найбільше коштів в Україні на дрони для ЗСУ

Хто купував найбільше?

У 2023 році на Prozorro дрони купували 658 замовників. Три міські ради замовили їх на понад 100 млн грн. Це:

Дніпровська,

Криворізька,

Житомирська.

Також у топ-10 замовників ввійшли міськради Львова, Хмельницького, Луцька, Черкас, Полтави, Івано-Франківська та Тернополя. Військові частини у цей список дослідники не включали, адже не вся інформація про кількість і вартість придбаних ними дронів публічна.

Якщо ж дивитися загалом по регіонах, за сумами закупівель першість тримають Дніпропетровська область — 638 млн грн, Київська — 227 млн грн та Львівська — 216 млн грн.

Дніпровська міська рада — 1928 дронів на 329 млн грн

Закупівлю дронів у Дніпрі проводило КП «Інфо-Рада-Дніпро» та КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія». Найбільше КП «Інфо-Рада-Дніпро» замовляло DJI Mavic і DJI Matrice — їх у різних варіаціях було 1082. Також підприємство придбало 90 Autel Evo, 25 Grey Widow 1 та 17 БПЛА «Кажан» у різних комплектаціях.

«Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» здебільшого купувала FPV дрони — їх було 701 із 714 всіх замовлених дронів.

Криворізька міська рада — 733 дрони за 220 млн грн

У Кривому Розі також були великі замовлення продукції DJI — загалом 603 дрони. Серед них різні моделі та комплектації DJI Matrice та DJI Mavic. Безпілотники Autel EVO посіли другу сходинку — їх придбали 65.

Крім цього, у Кривому Розі замовляли 43 PEGASUS, 16 комплексів «Лелека» різної комплектації, 5 «Фурій» та 1 комплекс «Чаклун-Т».

Житомирська міська рада — 797 дронів на 160 млн грн

Конкретна модель вказана в частині закупівель міськради. Приміром, по 100 DJI Mavic 3 Fly More Combo замовляли в липні, жовтні та листопаді. DJI Mavic та дрони від Autel купували й в інші місяці року. Також у липні виконавчий комітет міськради придбав 2 безпілотники RZ-100 по 1,65 млн грн. У грудні місто купило 10 БПАК «Мольфар v1.2» по 1 млн грн. Були і 17 комплексів «ВАЛК-1» («Валькірій»).

Львівська міська рада — 1217 дронів на 64 млн грн

Безпілотники закуповувало КП «Адміністративно-технічне управління». Зокрема підприємство придбало по 500 FPV-дронів у листопаді та грудні. Вартість одного становила 10,1 тис. грн. Крім них також були понад 110 мавіків, більше 80 Autel EVO, щонайменше один комплекс «Валькірія», 4 комплекси «МАРА-2П».

Хмельницька міська рада – 1463 дрони на 55 млн грн

Виконавчий комітет здебільшого купував FPV-дрони — 1 305 на 28 млн грн. Але були й інші безпілотники, зокрема продукція DJI: різні моделі DJI Mavic та DJI Matrice.

Інші міськради

А ще є замовники, які купували більше дешевших безпілотників, найімовірніше, FPV. Приміром, Тернопільська міськрада замовила 1603 дрони на 45,4 млн грн, Чорнобаївська сільрада — 1055 дронів на 23 млн грн.

Які дрони купували у 2023 році

Мавіки і FPV — найпопулярніші

Значну частину придбаних дронів становлять квадрокоптери китайського виробника DJI. Найпопулярнішими залишаються DJI Mavic 3 різних модифікацій, як-от Fly More Combo, Enterprise, Thermal. Досить часто зустрічаються безпілотники Autel, американської компанії Autel Robotics Co., Ltd. Із них найчастіше купували квадрокоптери Autel EVO – Max 4T та 640T.

Вітчизняні безпілотники на Prozorro також не рідкість

Тут і розвідувальні дрони літакового типу, і великі ударні безпілотники, і маленькі коптери-камікадзе. Найчастіше замовники купували:

«Лелека-100», створений українською компанією DeViRo. Його використовують для розвідки. Вартість такого комплексу суттєво варіюється залежно від комплектації, ціна самого БПЛА стартувала від 1 млн грн.

«Валькірія» («ВАЛК-1»), який теж використовують для розвідки й коригування вогню. Зараз його виробляє ТОВ «Бойові Птахи України». Ціна на такий комплекс у складі двох безпілотників та чотирьох наземних станцій становила 800 тис. грн.

«Фурія» — комплекс, розроблений ТОВ «НВП» Атлон Авіа». «Фурія» призначена для тактичної повітряної розвідки та коригування вогню артилерії. Ціна «Фурії» залежить від комплектації (кількості самих БПЛА та інших складових комплекту), але стартує від 3,3 млн грн.

Ударний дрон «Кажан Е620», обладнаний системою скидання боєприпасів будь-якого типу. Він коштує від 668 тис. грн.

PEGASUS ARMS 25, придатний для скидання будь-яких боєприпасів загальною вагою до 20 кг. Вартість такого комплексу становила 880 тис. грн.

Щонайменше 35% від загальної кількості придбаних безпілотників — FPV дрони. Це квадрокоптери, керовані оператором за допомогою спеціальної гарнітури (окулярів). Вони можуть нести корисне навантаження, при цьому у FPV-дронів немає автопілота і вони літають без GPS.

