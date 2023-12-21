На Дніпропетровщині мешканці Номосковська обрали нову назву. Депутати готують з даного приводу сесію. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік. Голосування за нову назву проходило через платформу електронної демократії E-dem, передає НСН.

Новомосковська більше не буде: на Дніпропетровщині проголосували за нову назву міста

“Робоча група з перейменування підрахувала голоси, віддані городянами за нову назву міста”, – написав мер міста.

За його словами переможцем у голосуванні стала назва Новосамарськ, яка після обробки результатів голосування бюлетенями ще більше відірвалася у відсотковому відношенні від назви Самар.

Всього було запропоновано дев’ять назв, але найбільшу кількість голосів набрали:

Новосамарськ – 51,43%;

Самар – 41,65%;

Новоселиця – 6,92%

Наразі результати консультацій з громадськістю відповідно до закону мають рекомендаційний характер для депутатів міської ради, котрі повинні визначитися з пропозицією, яку буде подано на затвердження до Верховної Ради України.

Минулого року міський голова Сергій Рєзнік говорив, що перейменування не на часі. Втім зараз же позбавитися назв, які пов’язані з колоніальним минулим, вимагає закон України “Про географічні назви”.

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