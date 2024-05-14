Укрпошта випустить дві особливі марки до Дня вишиванки – як вони виглядають

Укрпошта випустить дві особливі марки до Дня вишиванки 16 травня. На них будуть вишивки Криму та Харкова.
Повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає сайт «новини України – НСН».
«Друзі, Ви вже знаєте, що наша марка має пророчі якості. Можливо, це вже передалося нашій команді 🙂 Коли ми планували випуск марки до дня Вишиванки, ми, звісно, не знали, якою буде ситуація. Але, мені здається, обрали саме ті регіони, які потребують нашої підтримки зараз», написав Смілянський.
Кожен регіон в Україні має свій візерунок із закодованою історією. На марці присвяченій Харківщині закодовано світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами – незаперечний доказ автентичності півострова, «код народу».
Спецпогашення марок відбудеться 16 травня у Києві, а наступного дня у Києві. Придбати марки можна буде у всіх відділеннях Укрпошти. Зродити передзамовлення їх вже можна зробити за посиланням.
Укрпошта випустить дві особливі марки до Дня вишиванки: фото
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