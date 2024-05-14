Укрпошта випустить дві особливі марки до Дня вишиванки – як вони виглядають

Укрпошта випустить дві особливі марки до Дня вишиванки 16 травня. На них будуть вишивки Криму та Харкова.

Повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає сайт «новини України – НСН».

«Друзі, Ви вже знаєте, що наша марка має пророчі якості. Можливо, це вже передалося нашій команді 🙂 Коли ми планували випуск марки до дня Вишиванки, ми, звісно, ​​не знали, якою буде ситуація. Але, мені здається, обрали саме ті регіони, які потребують нашої підтримки зараз», написав Смілянський.

Кожен регіон в Україні має свій візерунок із закодованою історією. На марці присвяченій Харківщині закодовано світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами – незаперечний доказ автентичності півострова, «код народу».

Спецпогашення марок відбудеться 16 травня у Києві, а наступного дня у Києві. Придбати марки можна буде у всіх відділеннях Укрпошти. Зродити передзамовлення їх вже можна зробити за посиланням.

Укрпошта випустить дві особливі марки до Дня вишиванки: фото

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