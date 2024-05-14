У Міністерстві освіти і науки повідомили, що «Захист України» будуть викладати по-новому. Що і коли зміниться

МОН зараз ґрунтовно переглядає дисципліну «Захист України». Вже повністю переписано освітню программу. Також відомство змінило рекомендований перелік обладнання для класів, розробило методику, в який спосіб організувати освітній простір та процес навчання.

Про це повідомив очільник відомства Оксен Лісовий в інтервʼю hromadske, передають Новини України – НСН.

Лісовий розповів, що торік уряд виділив фінансування на переоснащення кабінетів і навчання вчителів. Загалом функціонуватиме мережа приблизно з тисячі навчальних центрів для викладання «Захисту України».

У дисципліні «Захиств України» буде 6 модулів, серед них і домедична допомога, де є елементи тактичної медицини. Також там буде різноманітна інженерія, що передбачає, зокрема, навички управління безпілотними апаратами, радіозв’язок і різноманітні технології, пов’язані з військовим контекстом. А ще МОН передбачило топографію і тактику: базові знання та навички.

«Захист України» викладатимуть по-новому – подробиці

Оксен Лісовий в інтервʼю зазначив, що завдання відомства — не мілітаризувати суспільство, а сформувати у нього оборонну свідомість та осмислений підхід до важливості цього захисту.

«Хочемо надати спокійну психологічну установку громадянину, що війна може стати складовою нашого життя, і це не катастрофа чи трагедія, якій не можна протистояти. Навпаки: ми спроможні захищатись і знаходити для себе різні ролі — як у контексті армії, так і в контексті цивільних дій», — зазначив очільник МОН

Очільник МОН обіцяє, що скоро буде презентація нової освітньої програми. Згідно з планом, уже з 1 вересня цю дисципліну викладатимуть по-новому.

«Протягом травня-червня здійснюватиметься закупівля обладнання. Великий центр ми готуємо у Києві — будемо запрошувати туди журналістів, показувати, як це все працюватиме», — додав він.

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