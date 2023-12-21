Рейдів ТЦК по спортзалах більше не буде: військкомати отримають доступ до всіх даних українців

В Україні ТЦК та СП отримають доступ до більшості персональних даних українців завдяки системі “Оберіг”. Запуск електронного реєстру військовозобов’язаних дозволить відстежувати, де людина працює та сплачує податки. Водночас припиняться рейди працівників ТЦК по спортзалах, ТЦ та ресторанах.

Про це повідомив спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв’ю “РБК-Україна”, передає НСН.

Військкомати отримають доступ до всіх даних українців

Володимир Фітьо нагадав, що в Україні зараз працює електронний реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”. Але наразі він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами, бо ще не прийнятий відповідний законопроєкт. Коли документ буде прийнято, то це набагато спростить процес мобілізації та покращить її якість, зменшить корупцію.

“Ми будемо сповіщати військовозобов’язаних в будь-якій точці країни, незалежно від їхнього місця реєстрації. І бачити відповідно ті дані, які були внесені, наприклад, у Львові, а повістку вручили в Києві… Не прийдеться перевіряти довідки, які приносять студенти, які навчаються на денній формі, на це не витрачатимуть ресурси”, – каже Фітьо.

Речник наголосив, що вся необхідна інформація про військовозобов’язаного буде онлайн. Зокрема, де він живе, працює, сплачує податки, чи є в нього причини на отримання відстрочки.

“Ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати, ПДФО, сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з’явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов’язаний особисто доставити даного військовозобов’язаного до ТЦК та СП”, – заявив Фітьо.

Також, за його словами, коли запрацює синхронізація даних із державними реєстрами, то всі питання з відвідуванням військкомів спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть. До здійснення заходів оповіщення перестануть залучати стільки людей.

“Запуск реєстру військовозобов’язаних спростить проведення мобілізації. Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка – це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу”, – підсумував речник Сухопутних військ.

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