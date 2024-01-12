Не «в розстрочку» і не «дійсно» – 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно

Редакторка Ольга Васильєва систематично проводить мовний лікбез на своїй сторінці у Фейсбуці. В одному із дописів вона розповіла про 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно. І дала правильні варіанти, передає НСН.

Зберігайте та поширюйте цю шпаргалку. І прошу не нести мені словник «СУМ», де трапляються деякі з цих кальок. Радянським словником треба користуватися з розумом, що я завжди й роблю, відбираючи там тільки питомі українські лексеми. Говорімо та пишімо правильно і плекаймо своє! – закликає мовознавиця.

Нижче – фрази, які ми часто вживаємо неправильно, використовуючи, зокрема, кальки з російської.

100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно

У першому стовпчику – помилковий варіант, а у другому – вірний

Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять

Більша половина — більша частина, більш як половина

Більше того — ба більше, навіть більше

В більшості випадків — здебільшого

В дійсності — насправді

В залежності від — залежно від

В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою

В основному — переважно

В розстрочку — на виплат

В той же час — водночас

В тому числі — зокрема, серед них

В силу — через, з огляду на

В цілому — загалом

Вирішити проблему, питання, задачу, рівняння — розвʼязати проблему, питання, задачу, рівняння (але виконати завдання)

Виходячи з — зважаючи на, з огляду на

Відбитися на — позначитися на

Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо

Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію

Вірніше сказати — точніше сказати

Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки

Включно / включаючи — серед них, також і

Враховуючи — з огляду на

Все рівно — все одно, однаково

Головним чином — гóловно

Даний — цей, такий

Дійсно — справді

До тих пір, поки — доти, доки

З метою — для того, щоб

З тих пір — відтоді

З приводу святкування / роковин — з нагоди святкування / у роковини

З цього приводу — щодо цього

З точки зору — з погляду

За браком часу — через брак часу

За виключенням, без виключення — за винятком, без винятку

За великим рахунком — узагалі ж

За власний рахунок — власним коштом

Завірити документ — засвідчити документ

Задати питання — поставити запитання

За необхідності — за потреби

Звичайно (вставне) — звісно, аякже, авжеж

Згідно договору — згідно з договором, відповідно до договору

Інша справа — інша річ

Іншими словами — інакше кажучи

Копія вірна — згідно з оригіналом

Максимум, мінімум — щонайбільше, щонайменше

Мати місце — бути, траплятися, відбуватися

Мати / давати / отримати можливість — мати / давати / отримати змогу

Мається на увазі — мають на увазі, мають на думці

Між тим — тим часом

Мова йде про — йдеться про

На даний момент — на цю мить

На днях, у ці дні — днями, цими днями

На рахунок / на цей рахунок — щодо / щодо цього

На теперішній час / по теперішній час — натепер / дотепер

Накладений платіж — післяплата

Нанести збитки — завдати збитків

Нанести шкоду — заподіяти / вчинити шкоду

Не дивлячись на — попри, дарма що

Не стільки… скільки — не так… як

Ні в якому разі — у жодному разі, аж ніяк

Область знань, область тіла — галузь знань, ділянка тіла

Отримати / одержати освіту, звання — здобути освіту, звання

Отримати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю — дістати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю

Отримати розголос — набути розголосу

Перш за все / в першу чергу — передусім, насамперед

Під цим розуміється — це витлумачують як

Підняти питання / проблему — порушити питання / проблему

По мірі можливостей — по змозі, у міру сил

По нинішніх мірках — як на нинішні мірки

Позбавитися від — позбутися когось, чогось

Понад те — крім того, до того ж

Порівняно з / у порівнянні з — як порівняти з, проти чогось / когось

Приміром — наприклад

Разом з тим — водночас

Скоріше, краще (з більшою радістю) — радше

Скоріше всього, скоріше за все, швидше за все — найпевніше

Справа в тому — річ у тім

Станом на зараз — нині

Стільки ж — стільки само

Сума складає — сума становить

Так, (відокремлене комою) — зокрема, наприклад

Так як — оскільки, бо, через те що, тому що

Такий як — як-от

Таким чином / значить — отже

Там же — там само

Тим більше — тим паче, і того більше, і поготів

Тим не менш — а втім, проте, однак

Тим самим — у такий спосіб, таким способом, таким робом

Той чи інший — той чи той

Точка зору — думка

У випадку — у разі

У відповідності до — відповідно до

У два етапи — двома етапами

У подальшому — надалі

У свою чергу / своєю чергою — так само, і собі

У цьому відношенні — з цього погляду

У якості — як

Шляхом — у такий спосіб, через

Як правило — зазвичай

Як тільки — тільки-но, щойно

Раніше ми писали: 2024 рік високосний, але українською слід говорити не так. Ви будете здивовані!