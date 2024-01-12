Не «в розстрочку» і не «дійсно» – 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно

Редакторка Ольга Васильєва систематично проводить мовний лікбез на своїй сторінці у Фейсбуці. В одному із дописів вона розповіла про 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно. І дала правильні варіанти, передає НСН.
Зберігайте та поширюйте цю шпаргалку. І прошу не нести мені словник «СУМ», де трапляються деякі з цих кальок. Радянським словником треба користуватися з розумом, що я завжди й роблю, відбираючи там тільки питомі українські лексеми. Говорімо та пишімо правильно і плекаймо своє! – закликає мовознавиця.
Нижче – фрази, які ми часто вживаємо неправильно, використовуючи, зокрема, кальки з російської.
100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно
- У першому стовпчику – помилковий варіант, а у другому – вірний
- Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять
- Більша половина — більша частина, більш як половина
- Більше того — ба більше, навіть більше
- В більшості випадків — здебільшого
- В дійсності — насправді
- В залежності від — залежно від
- В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою
- В основному — переважно
- В розстрочку — на виплат
- В той же час — водночас
- В тому числі — зокрема, серед них
- В силу — через, з огляду на
- В цілому — загалом
- Вирішити проблему, питання, задачу, рівняння — розвʼязати проблему, питання, задачу, рівняння (але виконати завдання)
- Виходячи з — зважаючи на, з огляду на
- Відбитися на — позначитися на
- Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо
- Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію
- Вірніше сказати — точніше сказати
- Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки
- Включно / включаючи — серед них, також і
- Враховуючи — з огляду на
- Все рівно — все одно, однаково
- Головним чином — гóловно
- Даний — цей, такий
- Дійсно — справді
- До тих пір, поки — доти, доки
- З метою — для того, щоб
- З тих пір — відтоді
- З приводу святкування / роковин — з нагоди святкування / у роковини
- З цього приводу — щодо цього
- З точки зору — з погляду
- За браком часу — через брак часу
- За виключенням, без виключення — за винятком, без винятку
- За великим рахунком — узагалі ж
- За власний рахунок — власним коштом
- Завірити документ — засвідчити документ
- Задати питання — поставити запитання
- За необхідності — за потреби
- Звичайно (вставне) — звісно, аякже, авжеж
- Згідно договору — згідно з договором, відповідно до договору
- Інша справа — інша річ
- Іншими словами — інакше кажучи
- Копія вірна — згідно з оригіналом
- Максимум, мінімум — щонайбільше, щонайменше
- Мати місце — бути, траплятися, відбуватися
- Мати / давати / отримати можливість — мати / давати / отримати змогу
- Мається на увазі — мають на увазі, мають на думці
- Між тим — тим часом
- Мова йде про — йдеться про
- На даний момент — на цю мить
- На днях, у ці дні — днями, цими днями
- На рахунок / на цей рахунок — щодо / щодо цього
- На теперішній час / по теперішній час — натепер / дотепер
- Накладений платіж — післяплата
- Нанести збитки — завдати збитків
- Нанести шкоду — заподіяти / вчинити шкоду
- Не дивлячись на — попри, дарма що
- Не стільки… скільки — не так… як
- Ні в якому разі — у жодному разі, аж ніяк
- Область знань, область тіла — галузь знань, ділянка тіла
- Отримати / одержати освіту, звання — здобути освіту, звання
- Отримати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю — дістати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю
- Отримати розголос — набути розголосу
- Перш за все / в першу чергу — передусім, насамперед
- Під цим розуміється — це витлумачують як
- Підняти питання / проблему — порушити питання / проблему
- По мірі можливостей — по змозі, у міру сил
- По нинішніх мірках — як на нинішні мірки
- Позбавитися від — позбутися когось, чогось
- Понад те — крім того, до того ж
- Порівняно з / у порівнянні з — як порівняти з, проти чогось / когось
- Приміром — наприклад
- Разом з тим — водночас
- Скоріше, краще (з більшою радістю) — радше
- Скоріше всього, скоріше за все, швидше за все — найпевніше
- Справа в тому — річ у тім
- Станом на зараз — нині
- Стільки ж — стільки само
- Сума складає — сума становить
- Так, (відокремлене комою) — зокрема, наприклад
- Так як — оскільки, бо, через те що, тому що
- Такий як — як-от
- Таким чином / значить — отже
- Там же — там само
- Тим більше — тим паче, і того більше, і поготів
- Тим не менш — а втім, проте, однак
- Тим самим — у такий спосіб, таким способом, таким робом
- Той чи інший — той чи той
- Точка зору — думка
- У випадку — у разі
- У відповідності до — відповідно до
- У два етапи — двома етапами
- У подальшому — надалі
- У свою чергу / своєю чергою — так само, і собі
- У цьому відношенні — з цього погляду
- У якості — як
- Шляхом — у такий спосіб, через
- Як правило — зазвичай
- Як тільки — тільки-но, щойно
Раніше ми писали: 2024 рік високосний, але українською слід говорити не так. Ви будете здивовані!
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