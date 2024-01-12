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Не «в розстрочку» і не «дійсно» – 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно

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Не «в розстрочку» і не «дійсно» - 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно

Редакторка Ольга Васильєва систематично проводить мовний лікбез на своїй сторінці у Фейсбуці. В одному із дописів вона розповіла про 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно. І дала правильні варіанти, передає НСН.

Зберігайте та поширюйте цю шпаргалку. І прошу не нести мені словник «СУМ», де трапляються деякі з цих кальок. Радянським словником треба користуватися з розумом, що я завжди й роблю, відбираючи там тільки питомі українські лексеми. Говорімо та пишімо правильно і плекаймо своє! – закликає мовознавиця.

Ольга Васильєва

Ольга Васильєва

Нижче – фрази, які ми часто вживаємо неправильно, використовуючи, зокрема, кальки з російської.

100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно

  • У першому стовпчику – помилковий варіант, а у другому – вірний
  • Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять
  • Більша половина — більша частина, більш як половина
  • Більше того — ба більше, навіть більше
  • В більшості випадків — здебільшого
  • В дійсності — насправді
  • В залежності від — залежно від
  • В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою
  • В основному — переважно
  • В розстрочку — на виплат
  • В той же час — водночас
  • В тому числі — зокрема, серед них
  • В силу — через, з огляду на
  • В цілому — загалом
  • Вирішити проблему, питання, задачу, рівняння — розвʼязати проблему, питання, задачу, рівняння (але виконати завдання)
  • Виходячи з — зважаючи на, з огляду на
  • Відбитися на — позначитися на
  • Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо
  • Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію
  • Вірніше сказати — точніше сказати
  • Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки
  • Включно / включаючи — серед них, також і
  • Враховуючи — з огляду на
  • Все рівно — все одно, однаково
  • Головним чином — гóловно
  • Даний — цей, такий
  • Дійсно — справді
  • До тих пір, поки — доти, доки
  • З метою — для того, щоб
  • З тих пір — відтоді
  • З приводу святкування / роковин — з нагоди святкування / у роковини
  • З цього приводу — щодо цього
  • З точки зору — з погляду
  • За браком часу — через брак часу

Не «в розстрочку» і не «дійсно» - 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно

  • За виключенням, без виключення — за винятком, без винятку
  • За великим рахунком — узагалі ж
  • За власний рахунок — власним коштом
  • Завірити документ — засвідчити документ
  • Задати питання — поставити запитання
  • За необхідності — за потреби
  • Звичайно (вставне) — звісно, аякже, авжеж
  • Згідно договору — згідно з договором, відповідно до договору
  • Інша справа — інша річ
  • Іншими словами — інакше кажучи
  • Копія вірна — згідно з оригіналом
  • Максимум, мінімум — щонайбільше, щонайменше
  • Мати місце — бути, траплятися, відбуватися
  • Мати / давати / отримати можливість — мати / давати / отримати змогу
  • Мається на увазі — мають на увазі, мають на думці
  • Між тим — тим часом
  • Мова йде про — йдеться про
  • На даний момент — на цю мить
  • На днях, у ці дні — днями, цими днями
  • На рахунок / на цей рахунок — щодо / щодо цього
  • На теперішній час / по теперішній час — натепер / дотепер
  • Накладений платіж — післяплата
  • Нанести збитки — завдати збитків
  • Нанести шкоду — заподіяти / вчинити шкоду
  • Не дивлячись на — попри, дарма що
  • Не стільки… скільки — не так… як
  • Ні в якому разі — у жодному разі, аж ніяк
  • Область знань, область тіла — галузь знань, ділянка тіла
  • Отримати / одержати освіту, звання — здобути освіту, звання
  • Отримати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю — дістати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю
  • Отримати розголос — набути розголосу
  • Перш за все / в першу чергу — передусім, насамперед
  • Під цим розуміється — це витлумачують як
  • Підняти питання / проблему — порушити питання / проблему

Не «в розстрочку» і не «дійсно» - 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно

  • По мірі можливостей — по змозі, у міру сил
  • По нинішніх мірках — як на нинішні мірки
  • Позбавитися від — позбутися когось, чогось
  • Понад те — крім того, до того ж
  • Порівняно з / у порівнянні з — як порівняти з, проти чогось / когось
  • Приміром — наприклад
  • Разом з тим — водночас
  • Скоріше, краще (з більшою радістю) — радше
  • Скоріше всього, скоріше за все, швидше за все — найпевніше
  • Справа в тому — річ у тім
  • Станом на зараз — нині
  • Стільки ж — стільки само
  • Сума складає — сума становить
  • Так, (відокремлене комою) — зокрема, наприклад
  • Так як — оскільки, бо, через те що, тому що
  • Такий як — як-от
  • Таким чином / значить — отже
  • Там же — там само
  • Тим більше — тим паче, і того більше, і поготів
  • Тим не менш — а втім, проте, однак
  • Тим самим — у такий спосіб, таким способом, таким робом
  • Той чи інший — той чи той
  • Точка зору — думка
  • У випадку — у разі
  • У відповідності до — відповідно до
  • У два етапи — двома етапами
  • У подальшому — надалі
  • У свою чергу / своєю чергою — так само, і собі
  • У цьому відношенні — з цього погляду
  • У якості — як
  • Шляхом — у такий спосіб, через
  • Як правило — зазвичай
  • Як тільки — тільки-но, щойно

Раніше ми писали: 2024 рік високосний, але українською слід говорити не так. Ви будете здивовані!

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